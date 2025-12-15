Tragedia sfiorata nei cieli | volo JetBlue a un passo dalla collisione con un aereo militare USA nei Caraibi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sfiorato nei cieli dei Caraibi evidenzia i rischi delle operazioni aeree non controllate. Un volo JetBlue diretto a New York ha dovuto interrompere la salita dopo il decollo da Curaçao per evitare una collisione con un aereo cisterna dell’US Air Force privo di transponder, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte aeree in questa regione.

Immagine generica

Un volo JetBlue diretto a New York ha interrotto la salita dopo il decollo da Curaçao per evitare un possibile scontro con un aereo cisterna dell’US Air Force privo di transponder. Fanpage.it

La Tragedia del Volo 255 e Lunica Sopravvissuta | Mayday: Disastro Aereo

Video La Tragedia del Volo 255 e Lunica Sopravvissuta | Mayday: Disastro Aereo

tragedia sfiorata cieli voloTragedia sfiorata nei cieli: volo JetBlue a un passo dalla collisione con un aereo militare USA nei Caraibi - Un volo JetBlue diretto a New York ha interrotto la salita dopo il decollo da Curaçao per evitare un possibile scontro con un aereo cisterna dell’US ... fanpage.it

Tragedia nei cieli di Sydney: due aerei si scontrano durante un volo di formazione, un pilota muore - Due aerei leggeri si sono scontrati durante un volo di formazione sopra la periferia di Sydney, uccidendo il pilota del velivolo che si è schiantato al suolo. affaritaliani.it