Tragedia sfiorata nei cieli | volo JetBlue a un passo dalla collisione con un aereo militare USA nei Caraibi

Un incidente sfiorato nei cieli dei Caraibi evidenzia i rischi delle operazioni aeree non controllate. Un volo JetBlue diretto a New York ha dovuto interrompere la salita dopo il decollo da Curaçao per evitare una collisione con un aereo cisterna dell’US Air Force privo di transponder, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte aeree in questa regione.
