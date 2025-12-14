Controlli a raffica di carabinieri e polizia | patenti ritirate e veicoli sequestrati

Nella serata di sabato 13 dicembre, Carabinieri e Polizia Locale di Breno e Darfo Boario Terme hanno svolto un'intensa operazione di controlli lungo le principali arterie della Valcamonica. L’attività ha visto posti di blocco, pattugliamenti e verifiche mirate, con il risultato di patenti ritirate e veicoli sequestrati per garantire sicurezza e rispetto delle norme stradali.

Posti di blocco, pattugliamenti e verifiche mirate sulle principali arterie della Valcamonica. Nella serata di sabato 13 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Breno, affiancati dalla Polizia Locale di Darfo Boario Terme, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del. Bresciatoday.it Alcol e droga, raffica di controlli stradali: tre automobilisti fermati con tassi alcolemici oltre il limite e sequestrata hashish a due giovani - Raffica di controlli nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Breno unitamente agli agenti della polizia locale, nei comuni di Darfo ... ildolomiti.it

Catanzaro, raffica di controlli dei carabinieri nell’intera provincia: denunce, sanzioni e sequestri per illeciti ambientali - Non si ferma la stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro contro i reati a danno dell’ambiente. giornaledicalabria.it

Movida sotto osservazione: raffica di controlli interforze tra Darsena e Navigli Identificate quasi 1.200 persone, 16 denunciati e sanzioni a locali e automobilisti. La Prefettura: “Presidio rafforzato anche in vista delle festività” Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Raffica di controlli nel catanzarese. Denunce, sanzioni e sequestri per illeciti ambientali x.com

© Bresciatoday.it - Controlli a raffica di carabinieri e polizia: patenti ritirate e veicoli sequestrati

RAFFICA DI FURTI: CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA PEDEMONTANA | 27/11/2021

Video RAFFICA DI FURTI: CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA PEDEMONTANA | 27/11/2021 Video RAFFICA DI FURTI: CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA PEDEMONTANA | 27/11/2021