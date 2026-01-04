Controlli durante le feste ritirate nove patenti per ebbrezza
Durante il periodo delle festività natalizie, i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali nella provincia, concentrandosi sulla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. In questo contesto, sono state ritirate nove patenti di guida a veicoli coinvolti in controlli effettuati dalla vigilia di Natale fino a Capodanno, contribuendo a garantire la sicurezza sulle strade.
Dalla pre-vigilia di Natale fino a Capodanno, i carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali della provincia, con l'obiettivo di prevenire la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Nel corso dei dieci giorni di attività.
