controlli durante le feste ritirate nove patenti per ebbrezza

Durante il periodo delle festività natalizie, i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali nella provincia, concentrandosi sulla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. In questo contesto, sono state ritirate nove patenti di guida a veicoli coinvolti in controlli effettuati dalla vigilia di Natale fino a Capodanno, contribuendo a garantire la sicurezza sulle strade.

Dalla pre-vigilia di Natale fino a Capodanno, i carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali della provincia, con l'obiettivo di prevenire la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Nel corso dei dieci giorni di attività.

