Verità per Giulio Regeni si farà. Torna questa sera, venerdì 6 febbraio, una nuova puntata speciale di Un giorno in pretura, il programma di Rai 3 che vuole riaccendere i riflettori su alcuni dei casi di tribunale più famosi e discussi degli ultimi anni. Alle ore 21.20, su Rai 3 e su Rai Play, Roberta Petrelluzzi ripercorrerà la terribile storia del rapimento e dell'assassinio di Giulio Regeni, a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo speciale era in programma per venerdì scorso, 30 gennaio, ma all'ultimo momento non era stato mandato in onda. La scelta - comunicata in tarda serata via social - aveva causato grande preoccupazione e polemica online, con gli utenti che si domandavano quali potessero essere le reali motivazioni del rinvio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un giorno in pretura stasera su Rai 3: puntata speciale sull'omicidio di Giulio Regeni

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in Pretura dedicato a Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua morte.

I telespettatori che attendevano lo speciale di Un Giorno in Pretura su Giulio Regeni sono rimasti delusi.

Da Cogne a (oggi) il caso Regeni: Un giorno in pretura continua a raccontarci la cronaca italiana come nessunoStasera in prima serata una puntata speciale del programma di Roberta Petrelluzzi che ripercorre il processo per l'omicidio del ricercatore italiano in Egitto ... elle.com

Riparte Un giorno in pretura con lo speciale dedicato al processo per la morte di Giulio RegeniA dieci anni dalla scomparsa, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi ricostruisce tutte le tappe: dal sequestro in Egitto fino alla morte. Ancora senza colepevoli ... iodonna.it

Le ultime tre repliche di . al Cinema #AstraFirenze La vicenda di Giulio Regeni ha avuto (e continua ad avere) un’importante eco internazionale, innanzitutto a causa dei paesi coinvolti: l’Italia, paese d'orig facebook