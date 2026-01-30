un giorno in pretura stasera su rai 3 lo speciale su giulio regeni a 10 anni dalla morte

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in Pretura dedicato a Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua morte. La puntata si concentra sui dubbi e le indagini ancora aperte, con testimonianze e aggiornamenti sulle ricerche in corso. Un modo per mantenere viva la memoria del ricercatore e fare il punto sulla vicenda.

A dieci anni dalla morte del ricercatore Roberta Petrelluzzi dedica una puntata speciale di Un giorno in Pretura al caso Giulio Regeni: stasera alle 21.25 su Rai 3. Dieci anni non sono bastati a chiudere una ferita che resta aperta nella coscienza pubblica italiana. Il caso di Giulio Regeni torna al centro della cronaca televisiva con uno speciale di Un giorno in Pretura, in onda su Rai 3, che prova a fare il punto su una vicenda giudiziaria tutt'oggi irrisolta e su una ricerca di verità che non si è mai fermata e mai si fermerà. Verità per Giulio Regeni a Un giorno in Pretura Venerdì 30 gennaio, in prima serata su Rai 3, va in onda Verità per Giulio Regeni, lo speciale firmato da Daniele Ongaro all'interno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su Giulio Regeni

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni.

Ultime notizie su Giulio Regeni

