Un confronto tra Federparchi e Corte dei Conti

Federparchi e Corte dei Conti si sono incontrate a Pratovecchio per discutere di come migliorare la gestione degli enti parco. L’incontro è servito a confrontarsi apertamente sulle responsabilità e sui controlli, senza troppi giri di parole. Entrambe le parti hanno mostrato disponibilità a collaborare per trovare soluzioni concrete. La discussione, infatti, è stata definita proficua e senza tensioni.

PRATOVECCHIO Corte dei Conti e Federparchi, incontro proficuo per un dialogo costruttivo fra la sezione di controllo e gli enti parco. Il presidente Luca Santini (nella foto), che è anche presidente della Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi, ha incontrato Antonello Colosimo, presidente della sezione di controllo sugli enti. Obiettivo è stato quello di avviare un dialogo aperto fra la Corte dei Conti e gli enti vigilati per un confronto costruttivo e partecipato. L'incontro, cordiale e proficuo, è stata l'occasione per uno scambio di vedute sulle questioni inerenti la gestione degli enti parco ed è nato dalla decisione del presidente Colosimo di avviare un percorso con gli enti controllati anche con la convocazione di adunanze pubbliche dove la presentazione delle relazioni, alla presenza degli enti, possa dare la possibilità di capire meglio le criticità del sistema e individuare eventuali correzioni.

