Ponte sullo Stretto cambia il decreto dopo il confronto tra Salvini e il Quirinale | saltano il Commissario e i paletti alla Corte dei conti

Il decreto sul Ponte cambia rotta dopo il confronto tra Matteo Salvini e il Quirinale. Il governo ha deciso di eliminare il Commissario e i limiti posti alla Corte dei Conti. Ora, la procedura si snoda lungo una nuova roadmap, che punta a ottenere l’autorizzazione finale in modo più rapido. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni politiche.

Il decreto delinea anche una roadmap procedurale per arrivare alla nuova autorizzazione finale Il decreto sul Ponte sullo Stretto cambia assetto dopo il confronto tra Matteo Salvini e il Quirinale tenutosi ieri. Dal testo spariscono la figura del Commissario straordinario e i riferimenti che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

