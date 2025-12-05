Rapporto Corte dei conti Italia a confronto con altri Paesi

Roma, 5 dicembre 2025 – In Europa c’è un meccanismo pensato per moltiplicare il valore dei fondi pubblici, ma in molti casi finisce per incepparsi. Lo racconta l’ultima relazione speciale della Corte dei conti europea, che mette l’Italia a confronto con Germania, Grecia, Ungheria e Slovacchia sulla base dell’analisi di 90 strumenti finanziari della politica di coesione. Questi strumenti dovrebbero far ruotare il denaro, generare nuovi cicli di investimento, moltiplicare le opportunità, ma troppo spesso questo non accade. Da qui parte il cuore della questione. A differenza delle sovvenzioni, che si esauriscono quando vengono spese, prestiti, garanzie e investimenti di capitale hanno un vantaggio cruciale: quando vengono rimborsati, il denaro torna disponibile per essere utilizzato a favore di nuovi beneficiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Corte dei conti, Italia a confronto con altri Paesi

