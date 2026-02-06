Bracciano Sparava dalla finestra alle case dei vicini e alle auto in marcia In casa aveva una vera e propria armeria 60enne di origini polacche arrestato dai Carabinieri
Un uomo di 60 anni di origine polacca è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Bracciano. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone che sentivano spari provenire dall’abitazione dell’uomo. Quando i militari sono entrati, hanno trovato il 60enne che sparava dalla finestra, colpendo le case vicine e le auto in strada. In casa hanno scoperto un vero arsenale con armi e munizioni. L’uomo, incensurato, ora si trova nel carcere di Civitavecchia, in attesa
BRACCIANO – I militari della Stazione Carabinieri di Bracciano hanno arrestato un cittadino polacco, 60enne e incensurato, per il reato
Spari dalla finestra contro abitazioni e auto in corsa, preso il cecchino di BraccianoDa settimane, nella zona Montebello di Bracciano, i residenti vivevano nel timore di colpi misteriosi che raggiungevano abitazioni, infissi, muri e perfino auto in transito, colpite ... ilmessaggero.it
