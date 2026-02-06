Bracciano Sparava dalla finestra alle case dei vicini e alle auto in marcia In casa aveva una vera e propria armeria 60enne di origini polacche arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 60 anni di origine polacca è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Bracciano. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone che sentivano spari provenire dall’abitazione dell’uomo. Quando i militari sono entrati, hanno trovato il 60enne che sparava dalla finestra, colpendo le case vicine e le auto in strada. In casa hanno scoperto un vero arsenale con armi e munizioni. L’uomo, incensurato, ora si trova nel carcere di Civitavecchia, in attesa

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.