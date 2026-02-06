La Juventus ha perso in modo inaspettato uno dei suoi giocatori chiave, Conceicao, che si è fermato a causa di un infortunio. La società ora deve rivedere i piani in vista delle prossime partite, anche per la lista UEFA che è stata modificata. La situazione si fa più complicata per i bianconeri, che cercano di gestire le assenze e prepararsi al meglio per le sfide future.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 6 febbraio 2026. Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato. Ore 19.52 – Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato Infortunio Conceicao: leggero sovraccarico per il portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: infortunio per Conceicao. Cambiamenti in lista UEFA per i bianconeri!

Approfondimenti su Juve Live

Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.

La Juventus ha aggiornato la lista UEFA dopo il mercato di gennaio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juve Live

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti...; Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero.

Infortunio Yildiz, Juventus: ecco quanto starà fuori il dieci bianconeroL'infortunio di Yildiz ha sorpreso la Juventus, ecco quanto starà fuori il dieci bianconero che ieri si è fermato. juvelive.it

Infortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it

Ultimissime Juve Le principali notizie della mattinata facebook

#Icardi #Juve Le ultimissime sull'argentino x.com