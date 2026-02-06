Ultimissime Juve LIVE | infortunio per Conceicao Cambiamenti in lista UEFA per i bianconeri!
La Juventus ha perso in modo inaspettato uno dei suoi giocatori chiave, Conceicao, che si è fermato a causa di un infortunio. La società ora deve rivedere i piani in vista delle prossime partite, anche per la lista UEFA che è stata modificata. La situazione si fa più complicata per i bianconeri, che cercano di gestire le assenze e prepararsi al meglio per le sfide future.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 6 febbraio 2026. Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato. Ore 19.52 – Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato Infortunio Conceicao: leggero sovraccarico per il portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juve Live
Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeri
Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.
Lista UEFA Juve, ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri, l’elenco aggiornato
La Juventus ha aggiornato la lista UEFA dopo il mercato di gennaio.
Ultime notizie su Juve Live
Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti...; Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero.
Infortunio Yildiz, Juventus: ecco quanto starà fuori il dieci bianconeroL'infortunio di Yildiz ha sorpreso la Juventus, ecco quanto starà fuori il dieci bianconero che ieri si è fermato. juvelive.it
Infortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it
Ultimissime Juve Le principali notizie della mattinata facebook
#Icardi #Juve Le ultimissime sull'argentino x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.