Lista UEFA Juve ufficiali le modifiche dopo gennaio! Cosa cambia per i bianconeri l’elenco aggiornato

La Juventus ha aggiornato la lista UEFA dopo il mercato di gennaio. Spalletti ha deciso di togliere dai convocati Joao Mario e Rugani, insieme al giovane Rouhi. La squadra cambia e si prepara alle prossime partite europee con questa nuova formazione.

Lista UEFA Juve, Spalletti ridisegna il gruppo europeo dopo il mercato invernale: fuori i partenti Joao Mario e Rugani insieme al giovane Rouhi. Con l'avvicinarsi della fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale, la Juventus ha ufficializzato le modifiche apportate alla lista UEFA. Come previsto dal regolamento, i club hanno avuto la possibilità di aggiornare l'elenco dei calciatori utilizzabili per la seconda parte del torneo, riflettendo i movimenti compiuti durante l'intensa sessione di mercato invernale guidata dal DS Marco Ottolini.

