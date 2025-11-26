L’ultima follia della Fifa | le europee in quarta fascia al Mondiale

Sarà un Mondiale extralarge in tutto: numero di nazionali ammesse, partite giocate, campioni presenti – anche quelli come Cristiano Ronaldo cui è stata condonata una squalifica che doveva essere automatica (da 3 giornate a 1 più la condizionale) – e interpretazioni al limite del grottesco della meritocrazia. Extralarge in tutto tranne che nella difesa del merito, che nello sport dovrebbe essere la stella polare da non perdere mai di vista e che la Fifa di Infantino sembra dimenticare quasi ad ogni passaggio. La questione dei criteri di ammissione per continente è stata derubricata ad argomento per rosiconi pur essendo un tema che prescinde i problemi dell’Italia, visto che in ogni caso penalizza l’Europa al di fuori di ogni logica di competitività: 26 nazionali nelle prime 48 del ranking Fifa e solo 12 ammesse direttamente alla fase finale contro le 8 asiatiche di cui la metà oltre la cinquantesima posizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

