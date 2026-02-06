UGL Scuola presenta al MIM il Documento propositivo | detrazioni tetto affitti Piano Casa e buoni pasto per sostenere il personale

Il 5 febbraio si è tenuto un incontro tra UGL Scuola e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La sigla sindacale ha portato al tavolo un documento con proposte concrete, tra cui detrazioni fiscali, aumento del tetto sugli affitti, un nuovo Piano Casa e buoni pasto per il personale scolastico. L’appuntamento segna un passo importante nel confronto tra le parti, mentre il sindacato spinge per migliorare le condizioni di chi lavora nelle scuole italiane.

