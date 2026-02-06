UGL Scuola presenta al MIM il Documento propositivo | detrazioni tetto affitti Piano Casa e buoni pasto per sostenere il personale
Il 5 febbraio si è tenuto un incontro tra UGL Scuola e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La sigla sindacale ha portato al tavolo un documento con proposte concrete, tra cui detrazioni fiscali, aumento del tetto sugli affitti, un nuovo Piano Casa e buoni pasto per il personale scolastico. L’appuntamento segna un passo importante nel confronto tra le parti, mentre il sindacato spinge per migliorare le condizioni di chi lavora nelle scuole italiane.
Il confronto tra UGL Istruzione e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, svoltosi il 5 febbraio, ha rappresentato un passaggio rilevante nel dialogo sulle condizioni del personale scolastico. A guidare la delegazione sindacale, composta da dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, è stata la segretaria nazionale Ornella Cuzzupi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
