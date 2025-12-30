Manovra dal taglio Irpef ai buoni pasto pensioni Rc auto bonus libri piano casa e affitti brevi Le misure definitive

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la manovra da 22 miliardi di euro, contenente interventi su Irpef, buoni pasto, pensioni, Rc auto, bonus libri, piano casa e affitti brevi. La misura, approvata con 216 voti favorevoli, mira a introdurre nuove norme e modifiche fiscali e sociali, segnando un passo importante per il panorama economico e sociale del paese. Gli esiti del voto chiariscono le posizioni delle diverse forze politiche coinvolte.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la manovra da 22 miliardi di euro con 216 sì: i voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3.

Manovra, le misure: taglio Irpef, incentivi alle imprese e prelievo sulle banche. Giorgetti: "Sospendere aumento età pensionabile? Vedremo nel 2026"

I debiti maturati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 potranno essere estinti attraverso la nuova Rottamazione quinquies

Approvata la manovra tra le proteste delle opposizioni e la soddisfazione della maggioranza. Tutte le misure dal taglio dell'Irpef al mese in più di lavoro per andare in pensione dal 2027.

Con il sì della #Camera la #manovra economica diventa legge: contiene il taglio dell'irpef al ceto medio. La maggioranza: "Legge seria ed equilibrata". Le opposizioni: "Misure pericolose e regressive"

