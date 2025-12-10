Contratto scuola Pacifico Anief | Docenti e ATA pagati 10.000 euro in meno rispetto agli altri dipendenti pubblici Richieste su burnout buoni pasto e parità personale scolastico

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, ha evidenziato le disparità salariali tra docenti, ATA e altri dipendenti pubblici, con un gap di circa 10.000 euro. L'articolo approfondisce le richieste del mondo scolastico riguardo a burnout, buoni pasto e pari trattamento, nel contesto dei rinnovi contrattuali.

Il presidente nazionale ANIEF, Marcello Pacifico, interviene sulla questione dei rinnovi contrattuali del personale della scuola. Il sindacato sollecita la firma definitiva del CCNL 2022-24 e l'avvio immediato delle trattative per il contratto 2025-27. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. Anief invita a verificare i cedolini - 24 porterà al personale scolastico circa 150 euro lordi medi complessivi tra gennaio e febbraio 2026. Segnala orizzontescuola.it