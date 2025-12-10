Contratto scuola Pacifico Anief | Docenti e ATA pagati 10.000 euro in meno rispetto agli altri dipendenti pubblici Richieste su burnout buoni pasto e parità personale scolastico

Il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, ha evidenziato le disparità salariali tra docenti, ATA e altri dipendenti pubblici, con un gap di circa 10.000 euro. L'articolo approfondisce le richieste del mondo scolastico riguardo a burnout, buoni pasto e pari trattamento, nel contesto dei rinnovi contrattuali.

Il presidente nazionale ANIEF, Marcello Pacifico, interviene sulla questione dei rinnovi contrattuali del personale della scuola. Il sindacato sollecita la firma definitiva del CCNL 2022-24 e l'avvio immediato delle trattative per il contratto 2025-27.

Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. Il contratto 2022-24 porterà al personale scolastico circa 150 euro lordi medi complessivi tra gennaio e febbraio 2026.

Rinnovo Contratto Scuola : Cosa Cambia Davvero? Il rinnovo del contratto per docenti e ATA è finalmente al centro del dibattito. Aumenti, novità e aggiornamenti importanti stanno arrivando per tutto il personale scolastico.

CCNL 2022/24, le ragioni della firma in una diretta di Orizzontescuola mercoledì 12 novembre alle ore 16.