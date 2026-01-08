Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico

È stato inaugurato a San Benedetto uno sportello antiviolenza dedicato alle vittime di violenza. Il servizio offre ascolto, orientamento e supporto legale e psicologico, contribuendo a creare un punto di riferimento sicuro e accessibile. Questa iniziativa mira a favorire l’assistenza e la tutela di chi si trova in situazioni di vulnerabilità, promuovendo un percorso di sostegno e di sensibilizzazione nella comunità.

Un nuovo sportello antiviolenza a San Benedetto come presidio di ascolto, orientamento e supporto rivolto alle vittime. A partire da martedì prossimo, 14 gennaio, sarà infatti operativo un nuovo sportello dedicato, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale 21, pensato per intercettare il bisogno di tutela, informazione e accompagnamento che spesso segue un episodio di reato. Il servizio nasce come primo spazio di accoglienza, in cui le persone potranno trovare ascolto qualificato, ricevere informazioni sui propri diritti e sulle procedure da intraprendere, oltre a essere indirizzate verso i servizi specialistici presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico Leggi anche: Un nuovo sportello legale per stranieri: supporto e integrazione Leggi anche: Supporto legale e psicologico i servizi più richiesti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sportello per le vittime di reato: parte un nuovo servizio; Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico; San Benedetto, apre uno sportello per le vittime di reato: equipe di professionisti coordinata dall'ente pubblico; San Benedetto del Tronto - Dal 14 gennaio sportello di ascolto per le vittime di reato. Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico - Un nuovo sportello antiviolenza a San Benedetto come presidio di ascolto, orientamento e supporto rivolto alle vittime. msn.com

San Benedetto, apre uno sportello per le vittime di reato: equipe di professionisti coordinata dall'ente pubblico - Dal 14 gennaio a San Benedetto sarà operativo un nuovo sportello di ascolto e orientamento dedicato alle vittime di reato promosso dall’Ambito Territoriale Sociale ... corriereadriatico.it

Sportello per le vittime di reato, parte un nuovo servizio a San Benedetto - Dal 14 gennaio sarà operativo A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) un nuovo sportello di ascolto e orientamento dedicato alle vittime di reato promosso dall'Ambito Territoriale Sociale 21. ansa.it

il nuovo Sportello per gli utenti APS dei Comuni dell’ex Consorzio Media Sabina x.com

Un nuovo sportello informativo al Palazzo della Sanità promuove l'attività fisica adattata a tutti i cittadini con disabilità in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.