Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato a San Benedetto uno sportello antiviolenza dedicato alle vittime di violenza. Il servizio offre ascolto, orientamento e supporto legale e psicologico, contribuendo a creare un punto di riferimento sicuro e accessibile. Questa iniziativa mira a favorire l’assistenza e la tutela di chi si trova in situazioni di vulnerabilità, promuovendo un percorso di sostegno e di sensibilizzazione nella comunità.

Un nuovo sportello antiviolenza a San Benedetto come presidio di ascolto, orientamento e supporto rivolto alle vittime. A partire da martedì prossimo, 14 gennaio, sarà infatti operativo un nuovo sportello dedicato, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale 21, pensato per intercettare il bisogno di tutela, informazione e accompagnamento che spesso segue un episodio di reato. Il servizio nasce come primo spazio di accoglienza, in cui le persone potranno trovare ascolto qualificato, ricevere informazioni sui propri diritti e sulle procedure da intraprendere, oltre a essere indirizzate verso i servizi specialistici presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico

Leggi anche: Un nuovo sportello legale per stranieri: supporto e integrazione

Leggi anche: Supporto legale e psicologico i servizi più richiesti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sportello per le vittime di reato: parte un nuovo servizio; Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico; San Benedetto, apre uno sportello per le vittime di reato: equipe di professionisti coordinata dall'ente pubblico; San Benedetto del Tronto - Dal 14 gennaio sportello di ascolto per le vittime di reato.

nuovo sportello vittime supportoUn nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico - Un nuovo sportello antiviolenza a San Benedetto come presidio di ascolto, orientamento e supporto rivolto alle vittime. msn.com

nuovo sportello vittime supportoSan Benedetto, apre uno sportello per le vittime di reato: equipe di professionisti coordinata dall'ente pubblico - Dal 14 gennaio a San Benedetto sarà operativo un nuovo sportello di ascolto e orientamento dedicato alle vittime di reato promosso dall’Ambito Territoriale Sociale ... corriereadriatico.it

nuovo sportello vittime supportoSportello per le vittime di reato, parte un nuovo servizio a San Benedetto - Dal 14 gennaio sarà operativo A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) un nuovo sportello di ascolto e orientamento dedicato alle vittime di reato promosso dall'Ambito Territoriale Sociale 21. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.