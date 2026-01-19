maggio zubin mehta dirige un concerto nel segno di schubert e cajkovskij

Il Teatro del Maggio di Firenze ospiterà un concerto straordinario diretto da Zubin Mehta il 21 gennaio alle ore 20. L’evento, in sala Mehta, vedrà l’Orchestra del Maggio Fiorentino eseguire brani di Schubert e Cajkovskij, offrendo un’esperienza musicale di alto livello in un contesto di particolare rilievo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica.

Firenze 13 gennaio 2026 - Il Teatro del Maggio annuncia un concerto fuori programma diretto da Zubin Mehta alla guida dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, il 21 gennaio alle ore 20, in sala Mehta. Il programma prevede l’esecuzione della vivace e giocosa Sinfonia n. 3 in re maggiore D200 di Franz Schubert e l’appassionante e maestosa Sinfonia n. 5 di Cajkovskij. Il maestro Mehta tornerà in Teatro il 6 febbraio alle ore 20, in sala Mehta, per il concerto con un programma sinfonico tutto mozartiano che sarà poi eseguito in tour a Lugano, al Lac, il 7 e a Lucca, al Teatro del Giglio, il 10 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Zubin Mehta annulla tutti i concerti in Israele in protesta contro Netanyahu

Zubin Mehta, rinomato direttore d'orchestra e figura di spicco nel panorama musicale internazionale, ha deciso di annullare tutte le sue future esibizioni in Israele. La scelta nasce come gesto di protesta contro le politiche del primo ministro Benjamin Netanyahu e le conseguenze per la popolazione locale. La decisione evidenzia come anche nel mondo della musica possano emergere posizioni di dissenso rispetto alle questioni politiche e sociali.

