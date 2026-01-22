Zubin Mehta il grande ritorno al Maggio Dirige senza spartito | sette minuti di applausi

Zubin Mehta torna al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per un concerto speciale, dirigendo senza spartito. La serata, svoltasi il 21 gennaio 2026, ha visto una sala gremita e un pubblico molto giovane, che ha riservato sette minuti di applausi al maestro, entrato in scena in carrozzina. Un ritorno che ha suscitato grande emozione e riconoscimento per la sua lunga carriera e il legame con l’istituzione fiorentina.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Sala gremita, molti giovani fra il pubblico, ovazioni finali con sette minuti di applausi stasera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la direzione del suo direttore onorario a vita Zubin Mehta, che è entrato sul palco della Sala Mehta - a lui intitolata -, in carrozzina. Già il suo ingresso era stato preceduto da moltissimi applausi che lo hanno accompagnato fino a che ha preso posto sulla sedia davanti all'orchestra del Maggio. Zubin Mehta - come si sapeva - non ha fatto dichiarazioni, non ha commentato il suo annuncio di voler sospendere la collaborazione con la Filarmonica di Israele per protesta con le politiche del governo di Nethanyahu.

