Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 7 febbraio tv streaming

Domani, primo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli italiani scendono in pista per le prime finali. Si inizia presto con la discesa libera maschile di sci alpino, seguita dallo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci e il big air maschile di snowboard. Le gare saranno trasmesse in diretta su tv e streaming, con gli atleti italiani pronti a conquistare le prime medaglie della manifestazione.

Giorno 1 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 7 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle prime finali che assegneranno medaglie: la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, ed il big air maschile di snowboard. Nella discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via quattro dei cinque italiani visti all'opera in questi giorni nelle prove, mentre resterà escluso uno tra Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

