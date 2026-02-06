Turismo un bando per il rilancio di strutture ricettive e alberghiere

La Regione ha annunciato il nuovo bando Eureca Turismo 2021-2027, che sarà aperto dal 16 febbraio al 30 ottobre 2026. Con oltre 11 milioni di euro disponibili, il bando punta a sostenere i gestori di strutture ricettive e alberghiere in tutta la regione. L’obiettivo è favorire il rilancio del settore e aiutare le strutture a migliorare i loro servizi. Le aziende interessate avranno a disposizione quasi otto mesi per presentare le domande e accedere ai fondi.

Annunciato dalla Regione, il bando Eureca Turismo 2021 – 2027 sarà disponibile dal 16 febbraio 2026 al 30 ottobre 2026 e prevede una dotazione finanziaria complessiva superiore a 11 milioni di euro rivolta ai gestori di strutture ricettive ed alberghiere operanti sul territorio regionale e della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Regione Italy Il futuro di Chianciano Terme. Turismo e strutture alberghiere: "Serve una nuova strategia" Turismo, 4.640 strutture ricettive: il 61,7% sono case per affitti brevi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Regione Italy Argomenti discussi: Bando contributi alle associazioni per iniziative turistiche; Veneto. Assessore Caner: Al via il nuovo bando per la digitalizzazione delle destinazioni turistiche; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Bando Eureca Turismo 2026, 34 milioni per rilanciare il settore. REGIONE VENETO* : «TURISMO, DAL GOVERNO NUOVO BANDO PER STAFF HOUSE. PAVANETTO: CARENZA ALLOGGI PER LAVORATORI TEMA DA RISOLVERE»Ringrazio il Governo per il nuovo bando del Ministero del Turismo nato per sostenere le imprese nella riqualificazione di alloggi per i lavoratori ... agenziagiornalisticaopinione.it Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generaleIl governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato ... fanpage.it Regione, Roberto Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale dell’agenzia Il governatore frena le manovre intorno all’agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato. Niente bandi "alla cieca" facebook Regione, Fico blocca #Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.