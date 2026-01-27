Il Rojava rappresenta un’esperienza democratica unica nel suo genere, portata avanti dall’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est. Tuttavia, questa realtà è attualmente sotto pressione a causa delle tensioni con Siria e Turchia. È importante conoscere questa realtà per comprenderne le sfide e le prospettive future, mantenendo un approccio obiettivo e informato.

Quella dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est – che tutti conosciamo come Rojava – è stata una delle esperienze più straordinarie del nostro tempo. Oggi è fra le più minacciate. In un Medio Oriente devastato da guerre, autoritarismi e fondamentalismi, lì era nata una proposta radicalmente diversa: una società fondata sull’autogoverno, sull’uguaglianza di genere, sulla convivenza tra popoli e religioni, sulla giustizia sociale e ambientale. Un esperimento di democrazia dal basso che ha saputo resistere all’Isis. Lo ha fatto combattendo, ma anche costruendo scuole, assemblee popolari, cooperative agricole e un sistema giudiziario partecipato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esperienza democratica del Rojava è minacciata da Siria e Turchia: basta con l’indifferenza

Approfondimenti su Rojava

Nel nord-est della Siria, le forze di Al Sharaa hanno preso il controllo dell’intera regione, segnando la fine dell’esperienza autonoma del Rojava.

La situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rojava

Argomenti discussi: Blog | La rivoluzione del Rojava minacciata: curdi in lotta contro jihadisti e Turchia; Rojava resiste, oltre i confini; Tre libri per capire la resistenza curda e il Rojava; L'associazione Mezza Luna Rossa Kurdistan ricevuta in Comune dal Sindaco, dalla Vicesindaca e dall'assessora Rafanelli.

Scuola, potere ed esperienzaRituali partecipativi, inclusione amministrata e consenso silenzioso, tra i banchi si rischia di smarrire la dimensione esperienziale ... avvenire.it

Ieri in occasione delle giornate di mobilitazione internazionale contro l'aggressione all'esperienza rivoluzionaria del Rojava e del modello di confederalismo democratico e dell'autogoverno del nord est della Siria, abbiamo boicottato la Turkish Airlines all'aero - facebook.com facebook