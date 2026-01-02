La Turchia di Erdogan afferma di desiderare la pace con il Pkk, ma i fatti raccontano un’altra realtà. Ahmet Türk, sindaco filo-curdo di Mardin, rappresenta il caso emblematico di questa discrepanza tra parole e azioni. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, la politica turca continua a mantenere una posizione di tensione, evidenziando come la volontà di dialogo spesso si scontri con pratiche e scelte concrete sul campo.

Nonostante la coalizione di destra al vertice del governo turco sostenga di voler arrivare a un accordo di pace con il Pkk, nei fatti mostra il contrario. Il Ministero dell’Interno ha infatti prorogato di altri due mesi il mandato del governatore di Mardin, Tuncay Akkoyun, come amministratore fiduciario nominato dallo Stato pur essendo stata pronunciata tre mesi fa l’assoluzione del sindaco eletto, Ahmet Türk, nel caso che ha portato alla sua sospensione. Türk, eletto sindaco nelle consultazioni locali del marzo 2024 come candidato del partito filo-curdo Uguaglianza Popolare e Democrazia (DEM), è stato rimosso dall’incarico nel novembre 2024 in seguito all’accusa di “ propaganda terroristica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Turchia di Erdogan vuole la pace con il Pkk solo a parole: il caso emblematico di Ahmet Türk, il sindaco filo-curdo di Mardin

Leggi anche: Il Pkk lascia la Turchia, svolta storica per il gruppo (e vittoria per Erdogan?)

Leggi anche: Turchia, l’ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamo?lu rischia oltre 2mila anni di carcere: 142 capi d’accusa per il rivale di Erdo?an

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Netanyahu a Capodanno da Trump. Israele conferma divieto d'accesso a Gaza per 37 ong; ARMENIA/ Il sacrificio silenzioso dell’Artsakh e l’incognita del corridoio di Zangezur.

Erdogan vuole passare da semplice osservatore a parte attiva nel conflitto fra Israele e Hamas - Per due anni, la Turchia è stata tra i critici più feroci dell’offensiva militare israeliana su Gaza e le operazioni contro i suoi nemici in medio oriente. ilfoglio.it

VERTICE SHARM, TRUMP FIRMA PACE A GAZA CON EGITTO, QATAR E TURCHIA/ Erdogan ‘esclude’ Netanyahu: cosa succede - Vertice di Sharm, parte la fase 2 dell'accordo di pace a Gaza: Trump con Al Sisi manda messaggio all'Iran. ilsussidiario.net

Gaza, la Turchia di Erdogan, il Qatar, l’Egitto: i mediatori che hanno negoziato l’intesa - I tre stati che hanno lavorato con gli Stati Uniti per convincere Hamas ad accettare l’accordo di pace di Trump sono emersi come ... ilmessaggero.it

“Erdogan ci ha accettato”. Il flusso di soldi dall’Italia, via Turchia, per Hamas - facebook.com facebook