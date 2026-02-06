Tunnel della secante chiuso al traffico di notte per lavori Investimento da due milioni di euro

Questa notte il tunnel della secante di Cesena rimarrà chiuso al traffico. Anas ha avviato i lavori di miglioramento degli impianti della galleria ‘Le Vigne’, un investimento da due milioni di euro. L’obiettivo è rendere più sicura e più efficiente la strada per chi la percorre ogni giorno. I lavori hanno già preso il via e si aspettano di completare tutto nel minor tempo possibile.

Anas, al fine di migliorare i livelli di servizio delle infrastrutture in gestione, ha programmato l'avvio dei lavori di miglioramento funzionale degli impianti della galleria 'Le Vigne' lungo la secante di Cesena.I lavori con un investimento di due milioni di euro rientrano negli interventi di.

