ponte nove luci maxi investimento illustrati i lavori da 13 milioni di euro

La Provincia di Siena ha approvato il Documento di Fattibilità per la ricostruzione del Ponte Nove Luci a Castiglione d’Orcia, danneggiato dall’alluvione del 2012. Con un investimento di 13 milioni di euro, i lavori prevedono la riqualificazione dello storico ponte, simbolo del territorio e testimonianza del patrimonio architettonico locale.

CASTIGLIONE D’ORCIA La Provincia di Siena ha dato il via libera al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per la ricostruzione dello storico Ponte Nove Luci, crollato parzialmente nell’alluvione del novembre 2012 che distrusse cinque delle nove arcate in muratura. L’opera, finanziata con un contributo straordinario di 13 milioni di euro riconosciuto alla Provincia dalla Regione Toscana, è stata inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 con decreto della presidente Agnese Carletti nel novembre 2024. Il ponte, al confine tra Castiglione d’Orcia e Pienza, è un’infrastruttura essenziale della Sp18E, che collega Pienza alla Ss 2 Cassia in località Gallina. Lanazione.it

