Si rompe una tubatura | via Pastrengo si allaga dopo la fuoriuscita d' acqua
Lunedì 12 gennaio, poco prima di mezzogiorno, via Pastrengo è stata interessata da una perdita d'acqua dovuta a una possibile rottura di una tubatura sotto l'asfalto. La fuoriuscita ha causato un allagamento sulla strada, richiedendo interventi di emergenza. La situazione è sotto controllo e le squadre di manutenzione sono sul posto per riparare il guasto e ripristinare le condizioni normali.
Poco prima di mezzogiorno di lunedì 12 gennaio è stata segnalata una fuori uscita d'acqua dall'asfalto lungo via Pastrengo, probabilmente a causa della rottura di una tubatura. I vigili del fuoco sono partiti dalla caserma di via Chiavari e si sono recati sul posto per un intervento di messa in.
