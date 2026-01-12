Si rompe una tubatura | via Pastrengo si allaga dopo la fuoriuscita d' acqua

Lunedì 12 gennaio, poco prima di mezzogiorno, via Pastrengo è stata interessata da una perdita d'acqua dovuta a una possibile rottura di una tubatura sotto l'asfalto. La fuoriuscita ha causato un allagamento sulla strada, richiedendo interventi di emergenza. La situazione è sotto controllo e le squadre di manutenzione sono sul posto per riparare il guasto e ripristinare le condizioni normali.

