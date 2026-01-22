Striscia la notizia cambia tutto | in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti 6 veline Maria De Filippi inviata e Alex Del Piero supereroe

Striscia la notizia si evolve, passando dalla storica fascia di access prime time a un formato di varietà in prima serata. Con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, sei veline, Maria De Filippi come inviata e Alex Del Piero nei panni di un supereroe, la trasmissione si prepara a un importante cambiamento. Un nuovo corso che unisce intrattenimento e attualità in modo originale, mantenendo la sua identità ma rinnovandosi per il pubblico televisivo.

Preparatevi, perché Striscia la notizia sta per fare il salto più importante della sua storia. Quello che per decenni è stato il re indiscusso dell’access prime time di Canale 5 – quel momento che va dal telegiornale alla prima serata – si trasforma in un varietà vero e proprio. Non si sta parlando di un semplice restyling: qui Antonio Ricci ha deciso di scompigliare le carte in tavola come non aveva mai fatto prima. Con una vera e propria rivoluzione provocata, inutile nasconderlo, dall’enorme (e inaspettato) successo di Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. Che va in onda proprio dopo il Tg. 🔗 Leggi su Amica.it

