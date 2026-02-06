Farmaci meno cari negli Usa | l' iniziativa di Trump che sfida le case farmaceutiche

Donald Trump ha messo online “TrumpRx”, un sito dove gli americani possono comprare farmaci a prezzi più bassi. La piattaforma permette di acquistare direttamente dalle case farmaceutiche, con sconti su trattamenti per la perdita di peso e per l’infertilità. L’obiettivo è sfidare le grandi aziende del settore e ridurre i costi per i cittadini.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato “TrumpRx”, un sito Internet dove è possibile acquistare farmaci scontati direttamente dalle aziende, come trattamenti per la perdita di peso e per l'infertilità. Un tentativo da parte di Trump di affrontare la rabbia degli elettori per il costo della vita in vista delle elezioni di medio termine di novembre. “A partire da stasera, decine dei farmaci da prescrizione più comunemente usati saranno disponibili a prezzi scontati per tutti i consumatori”, ha dichiarato Trump durante un evento alla Casa Bianca. “Gli americani pagano da tempo i prezzi più alti al mondo per i farmaci, il popolo americano stava di fatto sovvenzionando il costo dei farmaci per il mondo intero”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

