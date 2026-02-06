Trump nel video postato su Truth Obama e Michelle hanno i corpi di due scimmie

Un nuovo video pubblicato da Donald Trump sta facendo discutere. Nel filmato, l’ex presidente e sua moglie Michelle sono mostrati con i volti, ma i loro corpi sono quelli di due scimmie. Il video ha suscitato molte reazioni e critiche, alimentando ancora una volta le tensioni tra le parti.

Roma, 6 febbraio 2026 – Un nuovo video choc postato dal presidente americano Donald Trump. Nel mirino, ancora una volta, l'ex capo della Casa Bianca Barack Obama e sua moglie Michelle, che appaiono con il loro volto ma i corpi di due scimmie. Un fotomontaggio contenuto in un video postato da Trump sul social Truth, di circa un minuto, dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden.

