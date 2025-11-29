Barack Obama tradisce la moglie Michelle con Jennifer Aniston matrimonio in crisi la ex first lady adirata - RUMOR

Barack Obama e Jennifer Aniston si sono conosciuti nel 2007 a un gala hollywoodiano in onore dell'ex Presidente, all'epoca senatore, ora si frequenterebbero di nascosto Barack Obama tradirebbe la moglie Michelle con l'attrice Jennifer Aniston. E' questo uno degli ultimi rumor che circolano ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Barack Obama tradisce la moglie Michelle con Jennifer Aniston, matrimonio in crisi, la ex first lady adirata" - RUMOR

Approfondisci con queste news

Correva l' anno 2015 , Barack Obama era il presidente degli stati Uniti, il Leicester city vinceva il campionato inglese ed il 23 novembre a Gioia del colle apre una piccola piazzeria "LA LIRA". Il sogno di due ragazzi dopo tanti sforzi e sacrifici diventa finalmente - facebook.com Vai su Facebook

Barack Obama in gita con le figlie (senza Michelle): marito e moglie sempre più lontani. La crisi e il presunto flirt di lui - Si è occupato di crisi politiche mondiali, si è battuto per la sanità pubblica e soprattutto ha lottato contro i pregiudizi per diventare il primo presidente afroamericano della storia degli Stati ... corriereadriatico.it scrive

La standing ovation per Obama alla convention di Chicago. Lo invita sul palco la moglie Michelle: “Date il benvenuto all’amore della mia vita” - Standing ovation del pubblico della Convention di Chicago per Barack Obama, invitato sul palco dalla consorte Michelle, che così l’ha introdotto: “Date il benvenuto al 44esimo presidente degli Stati ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Barack Obama e la crisi con la moglie Michelle: “Il matrimonio era incerto”/ “E’ riuscita a riprendermi” - Barack Obama e la crisi con Michelle: "Da quando ha lasciato la Casa Bianca tutto è tornato sereno" L’ex presidente degli Stati Uniti D’America Barack Obama torna a parlare della sua vita privata e ... Da ilsussidiario.net