Trump maltratta ancora i giornalisti
Donald Trump ha ancora una volta dimostrato di non gradire le domande scomode. A Firenze, durante un evento, ha evitato rispondere alle domande dei giornalisti e si è rivolto loro in modo brusco. Non è la prima volta che il tycoon americano mostra il suo lato più duro con la stampa.
Firenze, 6 febbraio 2026 – Donald Trump non ha un buon rapporto con i giornalisti, diciamo meglio: non ha un buon rapporto con i giornalisti che gli fanno delle domande alle quali non vuole rispondere o quelli che pubblicano notizie a lui non gradite. Gli scontri con i giornalisti durante la sua prima presidenza sono diventati purtroppo materiale di studio per i sociologi dei media. Ora è il turno di Kaitlan Collins, giornalista della CNN. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'Italia si conferma al primo posto in Europa per querele temerarie contro giornalisti e attivisti.
