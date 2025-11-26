Israele proroga ancora il divieto d’accesso dei giornalisti internazionali a Gaza

Hanno aspettato due anni, aspetteranno anche di più. Dopo 780 giorni dal 7 ottobre 2023 e 46 dall’annuncio del cessate il fuoco a Gaza, Israele continua a bloccare l’ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia, all’infuori dei viaggi embedded al seguito dell’Idf nelle buffer zone di confine. E continuerà a farlo ancora per un po’, almeno fino al 4 dicembre. La Corte suprema israeliana, infatti, lunedì ha nuovamente rinviato la decisione sull’ accesso libero dei media internazionali a Gaza, concedendo al governo di Benjamin Netanyahu l’ennesima proroga del divieto. La vicenda, in Israele, si sta trascinando in tribunale da più di un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele proroga ancora il divieto d’accesso dei giornalisti internazionali a Gaza

