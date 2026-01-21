Laboratorio antidoping Fmsi di Roma | c' è l' accreditamento Wada per Milano Cortina

Il Laboratorio antidoping Fmsi di Roma, situato nella zona Casilino, è tra le sole 30 strutture al mondo ad aver ottenuto l’accreditamento WADA. Recentemente, questa certificazione è stata estesa anche alla sede di Milano Cortina, rafforzando il ruolo del laboratorio nel garantire controlli affidabili e conformi agli standard internazionali. La presenza di laboratori certificati è fondamentale per il rispetto delle normative antidoping nelle competizioni sportive di rilievo.

Un accreditamento olimpico in grande stile, con praticamente tutti i vertici dello sport italiano, e non solo. Tanto da rendere subito piccola la saletta scelta per la conferenza stampa. Dopo l'inaugurazione della nuova sede di via delle Rupicole (zona Casilino, perferia della Capitale) avvenuta lo scorso dicembre, frutto di un intervento di rifunzionalizzazione di un immobile pubblico effettuato in soli 14 mesi da parte di Sport e Salute, il laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana ha ricevuto oggi un ulteriore riconoscimento: il Senior Director, Science and Medicine, World Anti-Doping Agency, Olivier Rabin, dopo aver effettuato un'ultima verifica, ha infatti ufficializzato il sito quale laboratorio antidoping di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Laboratorio antidoping Fmsi di Roma: c'è l'accreditamento Wada per Milano Cortina Milano-Cortina, laboratorio antidoping Fmsi riceve accreditamento olimpicoOggi a Roma è stata presentata l’assegnazione dell’accreditamento olimpico al laboratorio antidoping Fmsi, il primo in Italia e tra i trenta nel mondo riconosciuti dalla Wada. Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma approvato dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, recentemente riconosciuto dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, conferma il suo ruolo di centro di eccellenza internazionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Milano-Cortina, Casasco (Fmsi): Lavoro di squadra di Governo e Coni fondamentale. Laboratorio antidoping Fmsi di Roma: c'è l'accreditamento Wada per Milano CortinaLa struttura, una delle 30 esistenti in tutto il mondo, si trova nella periferia della Capitale, in zona Casilino. Tajani: Un vanto per il Paese. Abodi: Questo riconoscimento farà dell’Italia uno d ... gazzetta.it Il laboratorio antidoping FMSI di Roma approvato dalla WADA per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026La nuova sede permetterà di analizzare sino a 25mila campioni all’anno con un picco di 200 campioni al giorno in caso di grandi eventi ... msn.com Towards Milano–Cortina 2026: anti-doping education and mental health In vista dei Giochi Olimpici Invernali, un momento di confronto organizzato da Addiction Science Lab su antidoping education, prevenzione e salute mentale nello sport con esperti di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.