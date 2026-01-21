il laboratorio antidoping fmsi di roma approvato dalla wada per i giochi olimpici e paralimpici di milano cortina 2026

Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, recentemente riconosciuto dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, conferma il suo ruolo di centro di eccellenza internazionale. Dopo l'inaugurazione della nuova sede di via delle Rupicole, realizzata in soli 14 mesi da Sport e Salute, questo riconoscimento rafforza la sua posizione come punto di riferimento per le attività antidoping a livello globale.

Dopo l'inaugurazione della nuova sede di via delle Rupicole avvenuta lo scorso dicembre, frutto di un intervento di rifunzionalizzazione di un immobile pubblico effettuato in soli 14 mesi da parte di Sport e Salute, il Laboratorio Antidoping FMSI ha ricevuto oggi un ulteriore riconoscimento a confermare l'eccellenza di questo centro all'avanguardia riconosciuto a livello mondiale. Alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e del Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il Senior Director, Science and Medicine, World Anti-Doping Agency, Olivier Rabin, dopo aver effettuato un'ultima verifica, ha ufficializzato il sito quale Laboratorio Antidoping di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

