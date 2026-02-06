Gli Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Donald Trump ha diffuso un video nel quale si vede Barack e Michelle Obama raffigurati come due scimmie che ridono. Il filmato, pubblicato sui social, fa riferimento a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020. Le immagini sono state giudicate offensive e hanno scatenato molte polemiche, anche tra i sostenitori di Trump.

Donald Trump ha condiviso un video dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, in cui negli ultimi secondi compaiono Barack e Michelle Obama ritratti come due scimmie, che ridono sulle note di The Lion Sleeps Tonight. Secondo quanto sostenuto nel video da un non meglio identificato esperto, nel corso dello scrutinio il conteggio si è fermato in cinque Stati (tra cui appunto il Michigan) quando Trump era in vantaggio su Joe Biden, per poi ripartire con il candidato democratico all'improvviso in testa. Il contenuto, sfacciatamente razzista, è stato condannato su X da Gavin Newsom, governatore democratico della California: «Comportamento disgustoso da parte del Presidente.

