Trova una piastrina militare della seconda guerra mondiale in un campo | c' è l’appello

Elena Cecchin ha trovato una piastrina militare in un campo a Francolino. L’oggetto, molto vecchio e corrosa, ha spinto lei a pubblicare un appello sui social per rintracciare i parenti di chi l’ha portata. La scoperta ha riacceso la curiosità e il desiderio di conoscere la storia di quel soldato.

Una piastrina militare, corrosa dal tempo, ma ancora capace di raccontare una storia. È il ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi in un campo a Francolino, dove Elena Cecchin si è imbattuta nell'oggetto e ha condiviso poi un appello sui social, nel tentativo di rintracciare i familiari del.

