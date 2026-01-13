Atletica leggera senza campo Coni né sedi alternative | i ragazzi devono allenarsi al Cedir

Da oltre un anno e mezzo, le società di atletica leggera di Reggio Calabria si trovano senza una sede propria a causa dei lavori di rifacimento del campo scuola Coni. Questa situazione limita gli allenamenti e le competizioni dei giovani atleti, costringendoli a utilizzare il impianto Cedir come unica alternativa. La mancanza di una struttura dedicata rappresenta una sfida importante per lo sviluppo e la continuità dell’atletica nella città.

Da oltre un anno e mezzo le società di atletica leggera reggine stanno vivendo una condizione di disagio per i lavori di rifacimento del campo scuola Coni, che li hanno privati della loro sede naturale, nonché unica in città, di allenamenti e gare. Dopo la pausa natalizia, i ragazzi hanno appreso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Atletica leggera paralimpica, al campo scuola 'Martelli' nasce un polo nazionale Leggi anche: Alla Festa dell'atletica calabrese arrivano belle notizie anche sul campo Coni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Palermo, club di lusso e città senza campi. Tra gli esclusi della nuova era del calcio-business; Viola Canovi la promessa dell’atletica leggera che sogna i Mondiali Under 20. Il campo di atletica del Tori in stato di abbandono - Critiche ed accuse degli utenti e delle minoranze sullo stato di degrado dell’impianto a Marignana. lanazione.it Campo senza custode. In via Falconieri l’impianto resta chiuso. Si cerca un gestore - Dallo scorso 31 luglio, quando è finito il mandato di Academy, il campo di atletica leggera Marfoglia di via Falconieri a Ravenna è senza gestore. ilrestodelcarlino.it Benevento, la Provincia “riconsegna” il campo scuola di atletica leggera - 30, sarà riconsegnato alla comunità sportiva il “Campo Scuola di Atletica leggera” di via Duca d'Aosta, a Benevento. ilmattino.it Il settore atletica leggera e il nuovo corso di zumba. Ecco i temi della tredicesima e prima puntata del 2026 di CasaCUS Cagliari a Radiolina in onda lunedì 12 gennaio alle 15 in diretta FM, su questa pagina fb, sulle pagine di Radiolina e L'Unione Sarda - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.