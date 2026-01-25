Sicurezza web e giovani Loperfido | Bisogna creare un ambiente non giudicante per aiutarli a condividere le esperienze negative

La sicurezza online è fondamentale, soprattutto per i giovani che affrontano sfide legate ai social media. Secondo Loperfido, è importante creare un ambiente non giudicante che favorisca la condivisione delle esperienze negative, aiutando così a proteggere il loro benessere psicologico. Studi evidenziano una correlazione tra l’uso dei social e insoddisfazione corporea, sottolineando la necessità di interventi mirati per supportare la crescita e l’autostima degli adolescenti.

«C’è correlazione significativa tra uso dei social e insoddisfazione corporea, in particolare tra le adolescenti, con effetti misurabili sull’autostima e sul benessere psicologico». A dirlo è Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, oltre che membro delle Commissioni Difesa e Affari esteri, in un’intervista al Secolo d’Italia sulla sicurezza online tra i giovani. Per quanto riguarda l’uso compulsivo dei social, non bisogna dimenticare che «dal punto di vista neuroscientifico e comportamentale, diversi studi sottolineano come i sistemi algoritmici dei social siano progettati per massimizzare l’engagement, sfruttando meccanismi di ricompensa intermittente particolarmente efficaci su cervelli in fase di sviluppo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

