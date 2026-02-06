Tribunale di Genova sequestra azioni di minoranza 777 Holdings | decisione processuale

Il tribunale di Genova ha disposto il sequestro conservativo delle azioni di minoranza di 777 Holdings, il gruppo americano che possiede il 23% del Genoa. La decisione arriva nel pieno di un procedimento legale e blocca temporaneamente la possibilità di esercitare alcuni diritti sulla quota azionaria. La vicenda si svolge mentre la società si trova al centro di tensioni tra gli investitori e la società stessa.

Un sequestro conservativo a Genova: il tribunale ha disposto il sequestro delle azioni di minoranza di 777 Holdings, il gruppo americano che possiede il 23% del capitale del Genoa. La decisione, emessa dal tribunale di Genova il 5 febbraio 2026, pone fine alla possibilità che le quote possedute da 777 Holdings possano essere utilizzate per garantire il credito del club. L'operazione, che avvia un processo di gestione temporanea delle quote – ora affidate a un custode – è stata richiesta dal Genoa Cfc, il creditore ufficiale del club, per fronteggiare il pericolo concreto che la società americana, parte del gruppo A-Cap, non sia in grado di fornire la garanzia necessaria per l'adempimento del debito.

Il Tribunale di Genova ha deciso di mettere i soldi a rischio di 777 Holdings, congelando le sue quote.

Il Tribunale di Genova ha deciso di mettere sotto sequestro il 23% delle azioni del Genoa CFC che ancora appartengono a 777 Holdings.

