Tribunale di Genova sequestra azioni di minoranza 777 Holdings | decisione processuale

6 feb 2026

Il tribunale di Genova ha disposto il sequestro conservativo delle azioni di minoranza di 777 Holdings, il gruppo americano che possiede il 23% del Genoa. La decisione arriva nel pieno di un procedimento legale e blocca temporaneamente la possibilità di esercitare alcuni diritti sulla quota azionaria. La vicenda si svolge mentre la società si trova al centro di tensioni tra gli investitori e la società stessa.

**Un sequestro conservativo a Genova: il tribunale ha disposto il sequestro delle azioni di minoranza di 777 Holdings, il gruppo americano che possiede il 23% del capitale del Genoa. La decisione, emessa dal tribunale di Genova il 5 febbraio 2026, pone fine alla possibilità che le quote possedute da 777 Holdings possano essere utilizzate per garantire il credito del club.** L’operazione, che avvia un processo di gestione temporanea delle quote – ora affidate a un custode – è stata richiesta dal Genoa Cfc, il creditore ufficiale del club, per fronteggiare il pericolo concreto che la società americana, parte del gruppo A-Cap, non sia in grado di fornire la garanzia necessaria per l’adempimento del debito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

