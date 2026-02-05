Genoa scatta il sequestro delle azioni di 777 Holdings | c’è il custode

Il Tribunale di Genova ha deciso di mettere sotto sequestro il 23% delle azioni del Genoa CFC che ancora appartengono a 777 Holdings. La decisione arriva dopo che il giudice Francesca Lippi ha firmato il provvedimento, segnando una svolta nel caso societario dei rossoblù. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi per la gestione del club.

Svolta legale nell'assetto societario del Genoa CFC. Il Tribunale di Genova, attraverso un provvedimento firmato dal giudice Francesca Lippi, ha disposto il sequestro conservativo del pacchetto azionario (pari al 23%) ancora detenuto da 777 Holdings. La decisione conferma il decreto d'urgenza dello scorso 22 dicembre, congelando di fatto la partecipazione di minoranza del gruppo americano all'interno del club oggi controllato da Dan Sucu. L'istanza è partita direttamente dal club rossoblù, rappresentato dai legali dello studio BonelliErede, per tutelare un credito vantato nei confronti della holding.

