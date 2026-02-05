Genova Tribunale congela quote 777 Holdings | sequestro fino a 28 milioni

Il Tribunale di Genova ha deciso di mettere i soldi a rischio di 777 Holdings, congelando le sue quote. La misura riguarda un sequestro conservativo che tocca fino a 28,1 milioni di euro. La decisione arriva nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

**Genova, il Tribunale congela le quote di 777 Holdings: sequestro fino a 28 milioni** A Genova, il Tribunale ha concesso al Genoa un sequestro conservativo su 777 Holdings, con un limite di 28,1 milioni di euro. La misura, emessa da un giudice del tribunale di Genova, riguarda tutte le quote, i beni mobili, immobili, crediti, diritti e valori finanziari della società. È un colpo duro per 777 Holdings, ormai nel mirino del creditore A-Cap, che ha già iniziato a perdere il controllo della sua principale attività: la quota del Genoa. La decisione del Tribunale è stata presa in seguito a una causa avviata da Genoa CFC Holdings, il gruppo rossoblù, per far riconoscere il proprio credito nei confronti di 777 Holdings.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tribunale di Genova ha disposto un sequestro conservativo da 28 milioni di euro contro il socio americano del Genoa, i cui beni e quote sono stati bloccati.

Genoa, il Tribunale congela le quote di 777 Holdings: sequestro fino a 28 milioniLa decisione indebolisce ulteriormente 777 Holdings, già entrata nell’orbita del creditore A-Cap, perché di fatto perde il controllo del suo principale asset, cioè la partecipazione nel Genoa. calcioefinanza.it

Genoa, socio inadempiente: sequestro conservativo del Tribunale di 28 milioni ai 777Il provvedimento è stato deciso per bloccare le quote ed i beni del club rossoblù ancora in possesso del socio americano in default ... msn.com

