Schiacciato da una lastra d’acciaio muore a 57 anni un ingegnere di Treviglio

Treviglio piange un ingegnere di 57 anni morto sul lavoro. La tragedia si è consumata stamattina, quando l’uomo è stato investito e schiacciato da una lastra d’acciaio durante una operazione in cantiere. Un colpo fatale che non gli ha lasciato scampo. La zona è stata subito isolata e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia andato storto.

Treviglio, 6 febbraio 2026 – Una giornata di lavoro appena iniziata e immediatamente la tragedia: investito e travolto da una pesante lastra d'acciaio, muore un ingegnere 57enne. Si chiamava Craiu Dinu Florian, era di origine romena e abitava con la famiglia a Treviglio, in Bergamasca. Trasportato al Policlinico di Zingonia subito dopo l'incidente, privo di coscienza e intubato, non è sopravvissuto che poche ore: le sue condizioni erano disperate. Con lui è rimasto ferito un collega e connazionale 54enne, medicato all'ospedale di Vimercate per ferite a un braccio ma non in condizioni critiche. Tutto è accaduto intorno alle otto del mattino in un capannone della Pris-Mag, storica azienda in via Castellazzo, nella zona industriale di Cambiago.

