Cambiago operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastra

Stava lavorando nella ditta Prismag di via Castellazzo 11 a Cambiago quando una lastra lo ha travolto, schiacciandolo. Portato in condizioni disperate al Policlinico di Zingonia, Dinu Florin Craiu, ingegnere di 57 anni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Originario della Romania e residente a Treviglio, l’uomo è rimasto intrappolato sotto la lastra giovedì mattina, intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno liberato, permettendo al personale sanitario di prestargli i primi soccorsi. Dopo le procedure di rianimazione sul posto, Craiu è stato trasportato d’urgenza in codice rosso a Zingonia, intubato e incosciente, ma le sue condizioni erano già critiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

