Treno travolge una persona in Valcamonica | circolazione interrotta ritardi fino a 40 minuti
Nella Valcamonica, tra Breno e Cividate Camuno, un incidente ferroviario ha causato l'interruzione della circolazione sulla linea Brescia-Edolo. Un treno ha investito una persona nel tardo pomeriggio del 29 dicembre, generando ritardi fino a 40 minuti. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità gestiscono le operazioni di soccorso e ripristino.
