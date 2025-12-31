Il treno Roma-Genova travolge una persona una vittima e circolazione sospesa
Un incidente mortale si è verificato sulla linea Tirrenica tra Roma e Genova, quando un treno ha investito una persona a Carrara. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi della polizia e la gestione dell’accaduto. La compagnia ferroviaria informa che i servizi sono stati rallentati fino a nuove disposizioni.
Binari interdetti sulla linea Tirrenica per un investimento mortale a Carrara, rilievi della polizia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Treno travolge una persona in Valcamonica: circolazione interrotta, ritardi fino a 40 minuti
Leggi anche: Persona investita dal treno: circolazione ferroviaria sospesa tra Desenzano e Lonato del Garda
Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara.
Il treno Roma-Genova travolge una persona, una vittima e circolazione sospesa - Massa Carrara – Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica, tra le stazioni di Massa Carrara e Avenza, per l'investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga ... ilsecoloxix.it
Tragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-Roma - La vittima sarebbe un clochard e tutto lascia pensare a un gesto volontario. msn.com
Investimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia - Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. primocanale.it
TRENO SOPPRESSO SULLA TRATTA ROMA-FORMIA: IL SINDACO MANTINI SCRIVE A RETE FERROVIARIA E TRENITALIA Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini interviene per chiedere il ripristino del treno regionale 12667 Roma Termini-Formia delle - facebook.com facebook
La Roma torna sul treno scudetto Quattro squadre in soli tre punti Chi vincerà questo fantastico campionato #RomaComo #SerieAEnilive #DAZN x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.