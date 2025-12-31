Il treno Roma-Genova travolge una persona una vittima e circolazione sospesa

Un incidente mortale si è verificato sulla linea Tirrenica tra Roma e Genova, quando un treno ha investito una persona a Carrara. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi della polizia e la gestione dell’accaduto. La compagnia ferroviaria informa che i servizi sono stati rallentati fino a nuove disposizioni.

Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara.

treno roma genova travolgeIl treno Roma-Genova travolge una persona, una vittima e circolazione sospesa - Massa Carrara – Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica, tra le stazioni di Massa Carrara e Avenza, per l'investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga ... ilsecoloxix.it

treno roma genova travolgeTragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-Roma - La vittima sarebbe un clochard e tutto lascia pensare a un gesto volontario. msn.com

treno roma genova travolgeInvestimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia - Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. primocanale.it

