Il treno Roma-Genova travolge una persona una vittima e circolazione sospesa

Un incidente mortale si è verificato sulla linea Tirrenica tra Roma e Genova, quando un treno ha investito una persona a Carrara. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi della polizia e la gestione dell’accaduto. La compagnia ferroviaria informa che i servizi sono stati rallentati fino a nuove disposizioni.

Tragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-Roma - La vittima sarebbe un clochard e tutto lascia pensare a un gesto volontario. msn.com

Investimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia - Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. primocanale.it

