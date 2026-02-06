Tre workshop di Musical Theatre al teatro Tosti di Ortona | un appuntamento per approfondire danza canto e recitazione

Tre workshop di “Musical Theatre” si terranno al teatro Tosti di Ortona. La Compagnia dell’Alba, guidata dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, organizza una serie di incontri pratici per chi vuole approfondire danza, canto e recitazione. L’obiettivo è offrire a attori e appassionati un’opportunità di migliorare le proprie capacità in un ambiente stimolante e diretto.

La Compagnia dell'Alba, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, organizza una serie di workshop dedicati al "Musical Theatre" al Teatro Tosti. Tre appuntamenti di alta formazione professionale per avvicinare i giovani al mondo del musical; tre weekend intensivi di studio

