Durante una manifestazione pro-Iran a Los Angeles, un camion della U-Haul ha investito alcuni manifestanti, causando un incidente. L’autista è stato successivamente arrestato, dopo aver rischiato di essere linciato dalla folla. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici di protesta.

Una persona è stata investita dopo che un camion della U-Haul ( una azienda di noleggio automezzi, ndr ) ha travolto la folla durante una protesta a Los Angeles a sostegno dei manifestanti anti-regime in Iran. L’autista è stato arrestato, hanno riferito le autorità. L’incidente, scrive Fox News, è avvenuto intorno alle 15:30 di domenica (ora locale). “L’autista di un camion U-Haul si è scontrato con alcune persone che marciavano lungo Veteran Avenue, nella zona del Federal Building”, ha dichiarato il dipartimento di polizia in un comunicato. La polizia ha affermato che l’autista, un uomo adulto, è stato arrestato in attesa di ulteriori indagini: “Al momento, una persona è stata confermata investita dal veicolo (un uomo adulto); tuttavia, non sono state segnalate ferite gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Camion travolge manifestanti pro-Iran a Los Angeles: l’autista rischia il linciaggio, poi viene arrestato – Video

Leggi anche: Nick Reiner, il figlio del regista Rob arrestato a Los Angeles: fissata cauzione da 4 milioni

Leggi anche: Rob Reiner e Michele Singer uccisi nella loro casa a Los Angeles, arrestato il figlio Nick

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Los Angeles, camion travolge manifestanti pro Iran: arrestato l’autista; Los Angeles, camion travolge una folla di manifestanti riuniti per protestare sull’Iran; Los Angeles, camion travolge la folla durante un corteo pro-Iran: le urla e la fuga dei manifestanti; Camion investe manifestanti a Los Angeles durante una protesta pro-Iran.

Los Angeles, camion travolge manifestanti pro Iran: arrestato l’autista - Momenti di tensione e panico a Los Angeles durante una manifestazione a sostegno dei manifestanti anti- ilmessaggero.it