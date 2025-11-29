Controlli serrati a Roma nel quartiere Prenestino 9 arresti | in manette ladri seriali rapinatori e pusher

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove arresti tra spaccio, furti e rapine nel quartiere Prenestino: la Polizia di Stato intensifica i controlli nella periferia est di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

controlli serrati a roma nel quartiere prenestino 9 arresti in manette ladri seriali rapinatori e pusher

© Notizie.virgilio.it - Controlli serrati a Roma nel quartiere Prenestino, 9 arresti: in manette ladri seriali, rapinatori e pusher

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

controlli serrati roma quartiereControlli serrati a Roma nel quartiere Prenestino, 9 arresti: in manette ladri seriali, rapinatori e pusher - Nove arresti tra spaccio, furti e rapine nel quartiere Prenestino: la Polizia di Stato intensifica i controlli nella periferia est di Roma. virgilio.it scrive

controlli serrati roma quartiereControlli a tappeto a Roma nei locali Ater occupati di via Tofano, un arresto e sigilli agli allacci abusivi - Un arresto per reati predatori e 73 persone identificate nel blitz della Polizia in un insediamento di via Tofano a Roma. Scrive virgilio.it

controlli serrati roma quartiereRacket, estorsioni e riciclaggio, è allarme a Roma est: "Negozi a rischio, servono più controlli" - Un ordine del giorno presentato nel consiglio del municipio V chiede maggiori controlli delle forze dell'ordine e interventi di sensibilizzazione ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Serrati Roma Quartiere