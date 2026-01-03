Nel capannone il laboratorio per lo spaccio | in manette due uomini

Nel capannone del laboratorio per lo spaccio, due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Arezzo. Durante un’operazione mirata alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti, sono stati fermati un uomo di 45 anni italiano e un cittadino albanese di 40 anni. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare il traffico illecito nella zona.

AREZZO – L’ultimo dell’anno gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno arrestato un 45enne italiano ed un cittadino albanese di 40 anni per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Gli operatori della polizia, nel corso di un servizio in abiti civili, hanno notato alcuni movimenti sospetti posti in essere da un’auto nel centro cittadino. Il veicolo era condotto da un soggetto albanese noto agli investigatori. Gli agenti hanno deciso così di intraprendere un servizio di pedinamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

