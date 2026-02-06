Tragico incendio in casa Oggi i funerali di Dell’Amico

Questa mattina a Roma si sono svolti i funerali di Carlo Dell’Amico, morto in un incendio domestico. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, colleghi e alcuni rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, dove Dell’Amico aveva passato gran parte della vita lavorativa. La comunità si è stretta intorno alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un vuoto profondo.

Ci saranno anche i colleghi, una rappresentanza dell'Arma dei carabinieri dove aveva trascorso la vita lavorativa, a dare l'ultimo saluto stamani a Carlo Dell'Amico. E con loro l'intera città di Massa – insieme a quella di Carrara di cui era originario – piange la scomparsa del 61enne, che ha perso la vita nel rogo dell'abitazione in via delle Mura Nord mercoledì prima dell'alba. L'ultimo saluto a Dell'Amico, che era in quiescenza ormai da anni, congedandosi come maresciallo capo dall'Arma dei carabinieri, è fissato alle 10.15: i funerali avranno luogo partendo dall'obitorio comunale ex ospedale verso la chiesa di San Sebastiano.

