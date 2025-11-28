Tragico epilogo dopo l’incendio in casa muore dopo tre settimane di agonia

Viareggio, 28 novembre 2025 – Non ce l’ha fatta Mario Belli. Se n’è andato, la scorsa notte, dopo aver lottato con la sua forza straordinaria per tre settimane nel reparto grandi ustionati di Pisa. Dov’era ricoverato dallo scorso 4 novembre, quando rimase ferito nell’incendio divampato nella sua casa di via Coppino. Non è bastata la sua tempra eccezionale, che a 92 anni (compiuti il 4 di aprile) lo portava ancora ogni settimana sui campi da tennis; a rincorrere la pallina insieme a quella passione smisurata per la racchetta. E non è bastato, purtroppo, nemmeno lo slancio generoso di Marco, il giovane operaio edile che quella mattina sfidò il fuoco per soccorrere l’anziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragico epilogo dopo l’incendio in casa, muore dopo tre settimane di agonia

